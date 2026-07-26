Türk şekerleri ABD’yi fethedecek

ABD şekerleme pazarından daha büyük pay almayı hedefleyen Türk şekerleme ve pastacılık sektörü, küresel devlerle fiyat rekabeti yerine otantik lezzetler, premium ürünler ve güçlü marka algısıyla öne çıkmayı planlıyor. Hazırlanan yol haritasında özellikle genç tüketiciler ve büyük metropoller hedef pazar olarak belirlendi.

Türk firmaları, uluslararası dev markalarla fiyat rekabetine girmek yerine Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini ön plana çıkaran, yüksek katma değerli ve kültürel kimliği güçlü ürünlerle pazarda farklılaşmayı hedefliyor. Yıllık 55 milyar doları aşan pazarın 28,4 milyar dolarlık bölümünü çikolata ürünleri oluştururken, 22,5 milyar doları çikolata dışı şekerlemelerden, 4,1 milyar doları ise sakız ve naneli ürünlerden oluşuyor. İhracatçılar açısından önemli bir potansiyel anlamına geliyor. Yeni lezzetleri denemeye açık olan 18-35 yaş arasındaki Gen Z ve Millennials kuşağı öncelikli hedef kitle olarak gösteriliyor. Sosyal medyada paylaşılabilir ambalaj tasarımları, ürünlerin kültürel hikâyelerini anlatan içerikler ve dijital pazarlama çalışmalarıyla genç tüketicilere ulaşılması planlanıyor. Projenin ilk uygulamalarının, farklı kültürlerin yoğun olarak yaşadığı New York, New Jersey, ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde başlatılması öngörülüyor.