‘Ayrışma değil birleşme olmalı’

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) Meclis Başkanlığı seçim süreci hareketlenirken, adaylığını açıklayan ilk isim EBSO Meclis Üyesi ve Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan oldu. Yaklaşık 30 yıllık oda deneyimine sahip olduğunu belirten Tezcan, Meclis Başkanlığı'nın yalnızca bir yönetim makamı değil, farklı ölçekteki sanayicileri aynı çatı altında buluşturan ve seçim sonrasında tüm kesimleri kucaklayan bir temsil görevi olduğunu söyledi.

30 YILLIK BİR DENEYİM

EBSO Meclis Başkanlığı'nın en önemli görevlerinden birinin, seçim sürecinin ardından meclis üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak olduğunun altını çizen Tezcan, "Meclis Başkanı demek kucaklayıcı olmak demek, kucaklayıcı rol üstlenmesi demek. Seçim bittiğinde, kırgınlık olmamalı, küslük olmamalı. Seçimden sonraki süreçte ayrışmak yerine birleşmeliyiz. Birleşmekte rahmet, ayrılıkta azap var. Birleşende rahmet oluyor" diye konuştu. EBSO Meclis üyeleriyle yalnızca aylık toplantılarda değil, sürekli iletişim halinde olmayı hedeflediğini dile getiren Tezcan, geçmiş dönemden gelen üyeler ile yeni dönemde görev alacak isimlerin kaynaşmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti. Tezcan, "Burası çok ciddi bir okul, çok ciddi bir yapı. Bu mutfağı hep beraber, bir ekip çalışması içerisinde yürütmek kıymetli. Benim bireysel olarak yapacaklarımla olacak bir şey değil" ifadelerini kullandı. Adaylık kararını geçmiş dönem EBSO Meclis Başkanları ile görüşerek aldığını ifade eden Tezcan, "Geçmiş dönemden gelen bütün Meclis Başkanlarımla görüşerek geldim. Hepsi benim için çok kıymetli öğretmenler. 'Ben böyle bir adaylığı düşünüyorum, siz ne dersiniz?' dedim. Sağ olsunlar hepsi başarılar dilediler" dedi.

YAPAY ZEKA VE FİNANSMAN

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile de görüştüğünü belirten Tezcan, Yorgancılar'ın geçmiş dönemlerde ortaya koyduğu başarı ve deneyiminin önemli olduğunu söyledi. İzmir'in Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu ifade eden Tezcan, İzmirli sanayicilerin üretim gücünün daha doğru anlatılması gerektiğini savundu. İzmir'in zaman zaman "tembel" bir kent olarak gösterilmesini eleştiren Tezcan, "İzmirliyi böyle tembel gibi anlatılan bir yapı var. Halbuki İzmirli gerçekten gerektiğinde çalışıyor, gerektiğinde üretiyor" diye konuştu. Yeni dönemde yapay zeka, robotik teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi alanlarda sanayicilerin bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Tezcan, EBSO'nun fuar ve etkinliklerle sanayicilerin yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırması gerektiğini dile getirdi. Sanayicilerin ve kent yöneticilerinin yalnızca eleştiren değil, sorumluluk alan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade eden Tezcan, "Sen yapma, ben yapma, ondan sonra eleştirmeye hakkımız olmuyor. Taşın altına elinizi koyacaksınız. Yoksa taşın altına koymayıp da ahkam kesmek çok kolay" diye konuştu.