Binek otomobillere asgari maktu vergisi getirildi

Binek otomobiller ile insan taşımak üzere üretilen bazı taşıtların vergilendirilmesinde asgari maktu vergi uygulaması resmen devreye alındı. Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre kanun, binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların vergilendirme sistemine asgari maktu vergi standardı getiriyor. Yeni sisteme göre, kapsama giren taşıtlar için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak ÖTV tutarının belirlenen asgari maktu vergi tutarının altında kalması durumunda, yalnızca asgari maktu vergi tutarı tahsil edilecek. Nispi vergi tutarının yüksek çıkması durumunda ise mevcut sistemdeki gibi oran üzerinden vergilendirmeye devam edilecek. Düzenleme ile binek otomobiller ve bu gruptaki diğer taşıtlar için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak tespit edildi. Özetle, daha önce araç satışında ödenecek vergi, satış bedeli üzerinden hesaplanıyordu. Eğer hesaplanan vergi çok düşük çıkıyorsa, devlet daha az vergi tahsil edebiliyordu. Yeni düzenlemeyle "asgari maktu vergi" getirildi. Yani hesaplanan vergi ne kadar düşük olursa olsun, devletin belirlediği en az vergi tutarı mutlaka ödenecek. Uygulama, piyasadaki olası rekabet eşitsizliklerine ve fiyatlama yapısını bozucu gelişmelere karşı müdahale aracı olarak mevzuata eklendi.