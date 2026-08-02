Vergi kaçakçıları radarda

VERGI kaçakçılarına göz açtırmayan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), KAŞİF uygulamasıyla Başkanlığın veri tabanı üzerinden hiçbir ön tanımlı kural olmaksızın tamamen makine öğrenmesi ile yapay zeka teknolojilerine dayanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediyor. Bu yöntemle potansiyel sahte fatura düzenleme girişimleri ile haksız KDV iadesi talepleri erken aşamada tespit edilebiliyor. Bazı analizlerde kullanılan veriler ile ilgili gönüllü uyum kapsamında mükelleflerin bilgisine başvurulabilirken, bu durumda, defter ve belgeler kontrol ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla, izaha davet müessesesi kapsamında izaha davet edilen mükellef sayısı 19 bin 892, gönüllü uyuma davet edilen mükellef sayısı ise 8 bin 974 olarak gerçekleşti.