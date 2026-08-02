VIPKOOP.com sektörün dengelerini değiştiriyor

İzmir taşımacılık alanında Türkiye'de yine bir 'İlk'e imza atıyor. Türkiye'de VIP taşımacılık sektörüne yeni bir soluk getiren VIPKOOP, dijital altyapısı ve kooperatif modeliyle hem araç sahiplerini hem de hizmet alan müşterileri aynı çatı altında buluşturuyor. www.vipkoop.com; üzerinden hizmet vermeye başlayan platform, sektörde adil kazanç ve güvenilir hizmet anlayışını ön plana çıkarıyor.

ÜLKEYE YAYILACAKLAR

Girişimin taşımacılık sektörüne yeni bir soluk getireceğini kaydeden İzmir Oto Galericileri Odası Başkanı Ethem Hiçüşenmez, 'Bu model ile vatandaşlara daha konforlu, kayıtlı ve güvenli ulaşım imkanı sunulacak. Ayrıca araç sahipleri kooperatifçilik anlayışı ile daha güçlü olacak, daha fazla gelir elde edecekler. Platformumuzu kısa sürede ülke geneline yayılan bir hizmet ağı haline getirmek istiyoruz' diye konuştu. BVIP taşımacılık sektöründe araç sahiplerinin gelirlerinin önemli bir kısmının yüksek komisyonlara gittiğini hatırlatan Hiçüşenmez, 'Kazanan aracı firmalar oluyor. VIPKOOP'un geliştirdiği kooperatif modeli bu anlayışı değiştirmeyi hedefliyor. Amacımız sadece bir rezervasyon platformu oluşturmak değil; Türkiye'de VIP taşımacılığı daha kurumsal, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmek. Araç sahiplerinin emeğinin gerçek karşılığını almasını amaçlayan sistem, müşterilere ise güvenilir, kayıtlı ve kaliteli hizmet sunuyor. Özellikle havaalanı transferleri, şehir içi ve şehirlerarası VIP ulaşım, turizm, otel, kurumsal firma ve özel organizasyon taşımacılığında hizmet verecek olan VIPKOOP, kısa sürede Türkiye genelinde geniş bir hizmet ağı oluşturmayı hedefliyor.' şeklinde konuştu.

KALİTE DAHA DA ARTACAK

Araç sahiplerini güçlendiren kooperatif modelinin en dikkat çeken özellikleri olduğunu belirten Ethem Hiçüşenmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylece hem sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesi hem de hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. VIP taşımacılık sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayan VIPKOOP, üyelik başvurularını ve hizmet taleplerini www.vipkoop.com üzerinden almaya başladı. Sloganımızı da belirledik: 'VIPKOOP ile Güvenli Yolculuk, Adil Kazanç ve Güçlü Gelecek.'"