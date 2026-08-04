AKARYAKITTA YENİ ZAM 4 AĞUSTOS | LPG fiyatları uçtu: İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. LPG'ye yapılan 2,42 TL'lik zam gece yarısından itibaren pompaya yansırken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı da gündemde. İşte 4 Ağustos güncel fiyat listesi…