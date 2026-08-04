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Haberler Ekonomi AKARYAKITTA YENİ ZAM 4 AĞUSTOS | LPG fiyatları uçtu: İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKITTA YENİ ZAM 4 AĞUSTOS | LPG fiyatları uçtu: İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni hafta öncesi tabelalar bir kez daha değişti. LPG'ye litre başına 2,42 TL zam gece yarısından itibaren pompaya yansırken, araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında da yeni bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. İşte 4 Ağustos itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. LPG'ye yapılan 2,42 TL'lik zam gece yarısından itibaren pompaya yansırken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı da gündemde. İşte 4 Ağustos güncel fiyat listesi…

LPG'YE ZAM GELDİ

Otogaz (LPG) fiyatlarına 4 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,42 TL zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.10 TL

Motorin: 80.97 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 66.94 TL

Motorin: 80.92 TL

LPG: 33.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.35 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 33.79 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.06 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 33.89 TL

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