AKARYAKITTA YENİ ZAM 4 AĞUSTOS | LPG fiyatları uçtu: İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. LPG'ye yapılan 2,42 TL'lik zam gece yarısından itibaren pompaya yansırken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı da gündemde. İşte 4 Ağustos güncel fiyat listesi…
LPG'YE ZAM GELDİ
Otogaz (LPG) fiyatlarına 4 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,42 TL zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 67.10 TL
Motorin: 80.97 TL
LPG: 33.79 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 80.92 TL
LPG: 33.19 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 68.35 TL
Motorin: 82.37 TL
LPG: 33.79 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 68.06 TL
Motorin: 82.09 TL
LPG: 33.89 TL