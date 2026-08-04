ESNAF KREDİ LİMİTİ SÜRESİ 2026 | Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! Esnaf ve sanatkarlar kredi limiti ne kadar oldu?

Esnaf ve sanatkârların finansman imkanlarını genişletecek yeni kredi paketi belli oldu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine destekli işletme kredilerinde üst limitin artırıldığını, iş yeri, taşıt ve makine alımlarına yönelik kredi vadelerinde de önemli değişikliklere gidildiğini açıkladı.
Bakan Bolat, söz konusu desteklerin esnafın finansmana erişimini kolaylaştırarak üretime, istihdama ve ticari hayata büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Peki, esnaf ve sanatkar kredi limiti ne kadar oldu, vade süreleri kaç yıla çıkarıldı? İşte madde madde yeni kredi şartları...
2026 ESNAF KREDİ LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasına göre Hazine destekli kredi limitlerinde yapılan güncellemeler şu şekildedir:
İşletme Kredisi Limiti: Daha önce 1 milyon lira olarak uygulanan Hazine destekli işletme kredisi üst limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi.
Yatırım Kredisi Limiti: İş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik verilen yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldı.
ESNAF KREDİSİ VADE SÜRELERİ UZATILDI MI? KAÇ AY/YIL OLDU?
Limit artışının yanı sıra esnafın geri ödemelerini rahatlatmak amacıyla kredi vadelerinde de süreler uzatıldı:
İşletme Kredileri: 4 yıl vade imkanıyla kullandırılmaya devam edecek.
İş Yeri Alım Kredileri: Vade süresi 5 yıldan 6 yıla çıkartıldı.
Taşıt ve Makine-Tesis Alım Kredileri: Vade süresi 4 yıldan 5 yıla uzatıldı.
BAKAN BOLAT'TAN EKONOMİYE KATKI VURGUSU
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hayata geçirilen yeni finansman paketinin tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını diledi. Bolat, sağlanan bu imkanların esnafın sermaye ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine, üretimine ve istihdamına doğrudan katkı sağlayacağının altını çizdi.