ESNAF KREDİ LİMİTİ SÜRESİ 2026 | Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! Esnaf ve sanatkarlar kredi limiti ne kadar oldu?

Esnaf ve sanatkârların finansman imkanlarını genişletecek yeni kredi paketi belli oldu. Başkan Erdoğan 'ın açıkladığı düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Hazine destekli işletme kredilerinde üst limitin artırıldığını, iş yeri, taşıt ve makine alımlarına yönelik kredi vadelerinde de önemli değişikliklere gidildiğini açıkladı.

Bakan Bolat, söz konusu desteklerin esnafın finansmana erişimini kolaylaştırarak üretime, istihdama ve ticari hayata büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Peki, esnaf ve sanatkar kredi limiti ne kadar oldu, vade süreleri kaç yıla çıkarıldı? İşte madde madde yeni kredi şartları...

2026 ESNAF KREDİ LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasına göre Hazine destekli kredi limitlerinde yapılan güncellemeler şu şekildedir:

İşletme Kredisi Limiti: Daha önce 1 milyon lira olarak uygulanan Hazine destekli işletme kredisi üst limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi.

Yatırım Kredisi Limiti: İş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik verilen yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldı.