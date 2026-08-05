Haberler Ekonomi Taze incirde hedef 100 milyon dolar Taze incirde hedef 100 milyon dolar Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, Bursa’nın siyah incirinin ve Aydın’ın Sarılop taze incirinin ihracat yolculuğu başladı. 2025 yılında taze incir ihracatından 94 milyon dolar döviz kazanan Türkiye 2026 yılında 100 milyon dolar ihracat hedefliyor. MURAT ŞENBAKLAVACI









Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 20 bin 112 ton taze incir ihracatı karşılığında yüzde 17 artışla 94 milyon dolar döviz getirisi elde ettiğini açıklayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık önemli açıklamalarda bulundu. Balık, "Siyah incir ihracatımız yüzde 22 artışla 76 milyon dolar, sarılop taze incir ihracatımız ise 17 milyon dolar olarak gerçekleşti. Siyah incir ihracatının 22 milyon dolarlık kısmı yüzde 8 artışla Almanya'ya yapıldı, Avusturya yüzde 32 artışla 10 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke konumunda, Rusya ise siyah incir ihracatımızda yüzde 249 artışla 8 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi" dedi.

YÜKSEK REKOLTE

Aydın'ın coğrafi işaretli Sarılop incirinde bu sezon rekoltenin yüksek olması beklenirken, ihracatta ise 100 milyon dolar hedefleniyor. Aydın'ın taze inciri en fazla Almanya, Rusya ve Avusturya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildi. Yeni sezonda iklim şartlarının üretime olumlu yansımasıyla birlikte rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşmesi bekleniyor. Ürün kalitesinin de ihracat pazarlarının beklentilerini karşılayacak seviyede olacağı öngörülürken, Avrupa ülkelerindeki güçlü talebin sürmesi bekleniyor.