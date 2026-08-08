Kültürden ekonomik değer üretti

Kendi çabalarıyla öğrendiği kitre bebek yapımındaki ustalığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanına layık görülen Emine Polat, Anadolu'nun kadim kültür ögelerini bebeklerle geleceğe taşıyor. İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Polat, evinin çatı katındaki atölyesinde her bebeği tek tek el emeğiyle hazırlıyor. Tel iskelet üzerine pamuk ve kitre kullanılarak oluşturulan bebeklerin yüz, el ve ayakları tek tek şekillendiriliyor. Ardından ait oldukları yörenin kıyafetleri titizlikle hazırlanıyor. Kitre bebekler, birer el sanatı ürünü olmasının yanı sıra kültürel değerleri yaşatması açısından da önem taşıyor.

ARŞİVDEN YARARLANIYOR

Emine Polat, kitre bebek yapımını 2004 yılında kendi çabalarıyla öğrendiğini söyledi. Kitreyi geven bitkisinin sütünden elde ettiklerini anlatan Polat, bunu iki gün suda bekletip süzdükten sonra pamukla birleştirdiklerini, kitreyle bebeklerin yüz, el ve ayaklarını şekillendirdiklerini ifade etti. Polat, her bebeğin yüz ifadesini oluştururken o yörenin insanını zihninde canlandırdığını belirterek, el emeği nedeniyle hiçbir bebeğin birbirinin aynısı olmadığını kaydetti. İlk yıllarda yöresel kıyafet örnekleri bulmakta zorlandığını dile getiren Polat, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğretim üyelerinin arşivlerinden yararlandığını, bu sayede yöresel kıyafetleri aslına uygun şekilde hazırlayabildiğini aktardı. Amacının Anadolu kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurgulayan Polat, "Aslında yaptığımız iş kültürümüzü aktarmak" dedi.