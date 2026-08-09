İzmir esnafının sesi Ankara’da yankılandı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Ankara'da yaptığı temaslarda esnaf sanatkarların sorunlarını ve beklentilerini başkent gündemine taşıdı. Ankara'da AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e ziyaretlerde bulunan İESOB Başkanı Ata, esnaf sanatkarların genel durumu hakkında istişarelerde bulundu.

İNAN'DAN SAMİMİ YAKLAŞIM

Ziyarette AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın sıcak ve samimi yaklaşımları dikkatleri çekerken, İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnaf kesiminin hem ulusal bazda hem de yerel düzeyde yaşadığı sıkıntıları ve beklentileri dile getirdi. Başkan Ata, katı atık ve ruhsat harç bedelleri, devlete olan borçların yapılandırılması, emeklilikte esnaf kesiminin yaşadığı gün adaletsizliği, 5362 sayılı kanunun yenilenmesi, AVM yasasının güncellenmesine ilişkin düşüncelerini geniş bir çerçevede AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a aktardı.

'LİMİT ARTIŞI ÖNEMLİ'

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Ankara çalışmaları çerçevesinde TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e de ziyarette bulundu. Esnaf sanatkarların kooperatifler vasıtasıyla kullandığı kredilerin limitinin artırılması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı TESKOMB Genel Başkanı Akgül'e teşekkür eden İESOB Başkanı Yalçın Ata, 'Esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatiflerinden kullandıkları kredilerin üst limiti 1 milyon 500 bin liraya yükseltildi. Sınırlı sermayesi ile üretim ve ticaret yapan esnaf sanatkarlar açısından bu limit artışı oldukça önemli. İzmir'de de 16. Bölge ESKKK Birliği Başkanı sayın Erdem Hünü ile birlik ve beraberlik içinde çalışıyor, oda-kefalet kooperatifleri dayanışması ile esnafa verilen hizmetlerin çıtasını daha da yukarıya çekiyoruz' şeklinde konuştu. Başkan Ata'ya ziyaretlerinde İESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy da eşlik etti.