Manisa’da üzüm işçiliği ücretleri belli oldu

MANİSA Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2026 yılı hasat döneminde yerli tarım işçilerine ödenecek tavsiye niteliğindeki ücretler belirlendi. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ'ın imzasıyla duyurulan ücret tarifesinin yarından itibaren başlayarak hasat dönemi boyunca uygulanacağı bildirildi. Duyurulan tarifeye göre günlük ücretler bin 450 TL ile bin 600 TL arasında değişirken, dayıbaşı ödemesiyle birlikte toplam ücret bin 750 TL'ye kadar çıkacak.