Meclis'te bütçe maratonu başlıyor! İşte bütçe görüşme tarihleri...

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi için TBMM'de izlenecek takvim belli oldu. Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla bütçe görüşmeleri başlayacak. Sunumun ardından komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.