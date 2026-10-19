Egeli ihracatçılar Japonya yolcusu

Japonya'nın Tokyo kentinde, 09-12 Mart 2027 tarihlerinde Tokyo Big Sight'ta düzenlenecek Foodex Japan 2027 52. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecek. Foodex Japan Fuarı'nın 2027 yılında 52'cisinin düzenleneceği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, 30 yıldır Türk gıda ihracatçılarının Japonya Foodex Fuarı'na katılımlarını Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle sağladıklarını dile getirdi. Foodex Fuarı'nın Japonya yanında Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerin gıda pazarına da hitap eden bir özellik taşıdığının altını çizen Öztürk şöyle devam etti: "Japonya'ya son 5 yılda gıda ihracatımız yüzde 60'lık artışla 210 milyon dolardan 335 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği her 100 dolarlık ihracatın 52 dolarını Türk gıda sektörü gerçekleştirdi. En çok ihraç edilen ürün 80 milyon dolarla orkinos olurken, makarna, zeytinyağı, kuru meyveler, meyve sebze mamulleri, fındık, konserveler öne çıkan ihraç ürünlerimiz. Foodex Fuarı'na 2026 yılında 76 ülkeden 3.238 firma katılırken, ziyaretçi sayısı 74 bine ulaştı."

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Türkiye, Japonya'ya orta vadede gıda ihracatını 500 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu amaçla Foodex Fuarı sırasında Ege İhracatçı Birlikleri, Türk firmalarıyla Japon satın almacıları ikili iş görüşmelerinde buluşturacak. Japon influencerlarla Türk gıda ürünlerinin tanıtımı yapılırken, Japonya'ya en çok ihraç edilen gıda ürünlerinden oluşturulmuş menülerle tadım etkinliği ve suşi tadım etkinliği gerçekleştirilecek. Kurulacak trend alanında Türk şarapları ile tadım etkinliği, Türk zeytinyağı semineri yapılacak aktivitelerden diğerleri olacak. Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda yürütülmekte olan "Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi" Turquality Projesi kapsamında Türk mutfağı Michelin yıldızlı şefimiz Osman Serdaroğlu tarafından 3-5 Kasım 2026 tarihlerinde Otsuma Women's University'de tanıtılacak. Serdaroğlu, uygulamalı derslerde hazırlayacağı menülerle Türk gıda ürünlerinin tanıtımı için mesai verecek.