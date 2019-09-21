Faiz düştü yatırımcı gayrimenkule döndü

Ağustos’ta Türkiye genelinin çok üzerinde bir satış performansı sergileyen İzmir’de sektör temsilcileri gelecekten umutlu. Genel kanı, birbiri ardına gelen faiz indirimleriyle satışların önümüzdeki aylarda daha da artacağı yönünde

Birbiri ardına gelen faiz indirimleri, konut sektöründe etkisini hissettirmeye başladı. Ağustos ayında Türkiye genelinde 110 bin 538 konut satıldı. İzmir'deki konut satışlarında ise Türkiye genelinin çok üzerinde bir artış kaydedildi. İzmir'de Ağustos 2018'de 5 bin 64 olan konut satışı, Ağustos 2019'da yüzde 19 oranında artarak 6 bin 25 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148'e yükseldi. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166,9 oranında artarak 2 bin 223 seviyesine ulaştı gerçekleşti.



'İZMİR AVANTAJLI'



İzmirli inşaat sektörü temsilcileri, birbiri ardına gelen faiz indirimleriyle bu satışların önümüzdeki aylarda daha da artacağı görüşünde birleşiyor. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, inşaat sektörüne yönelik uygulanan faiz indirimlerinin etkisini gösterme başladığını belirterek, "Önemli olan mevduat faizlerinin düşmesi ve 3 - 4 yıl önceki seviyelere gelmesidir" dedi. Yatırımcıların banka faizi yerine gayrimenkulü tercih etmeye başladığına dikkat çeken Tanyer, canlanmanın etkisinin daha çok hissedileceği tahminini dile getirdi.



YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman da gayrmenkulün Türkiye'de güvenilir bir yatırım aracı olarak görüldüğünü, buna karşılık yüksek faiz oranlarının yatırımcıyı gayrimenkulden uzaklaştırdığını ifade etti. Karaman, "Faiz oranlarındaki indirimin bütün bankalara yayılmasıyla birlikte bu satış oranı daha çok artış gösterecektir" dedi. Gözde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, gayrimenkul yatırımcısının son bir aydır satış ofislerine olan ilgisinin arttığını söyledi. Faiz indiriminin satışları olumlu olarak etkilediğini belirten Kalı, "Buca, Gaziemir, Bornova gibi diğer ilçelere ulaşımı ve havaalanına yakınlığıyla da yükselen bir değer olarak göze çarpıyor" dedi.



PSİKOLOJİK SINIR YÜZDE 1



İZTO İnşaat Komitesi Meclis Üyesi ve Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) Başkanı Niyazi Gültekin, kamu bankalarının konut kredisindeki faiz indiriminin satışlara anında yansıdığını belirterek konut satışlarında artışın devam edeceğini vurguladı.



Faiz oranlarının psikolojik seviye olan yüzde 1'in altına düşmesiyle kredili konut satışlarının yüzde 168 artarak 34 bin 148 olduğunu belirten Gültekin, "Bu oran ilerleyen aylarda daha da artacaktır" dedi.