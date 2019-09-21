İmar Barışı’na aykırı 4 bin yapı tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, özel çevre koruma bölgelerinde ve doğal SİT alanlarında İmar Barışı'na aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi. Bu yapılardan 423'ü yıkıldı, bin 278'i için de suç duyurusunda bulunuldu, diğerlerinin yıkımı için de adli ve idari süreç başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, özel çevre koruma bölgelerinde ve doğal SİT alanlarında İmar Barışı'na aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi. Bu yapılardan 423'ü yıkıldı, bin 278'i için de suç duyurusunda bulunuldu, diğerlerinin yıkımı için de adli ve idari süreç başlatıldı. Çevre ve Şehir Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde İmar Barışı'na aykırı en fazla yapı Muğla'da tespit edildi. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de belirlenen bin 351 yapı etap etap yıkılmaya başladı.



NEVŞEHİR'DE 356 BİNA



En çok İmar Barışı'na aykırı yapının tespit edildiği ikinci il Nevşehir oldu. Nevşehir merkezde 187, Ürgüp'te 115, Avanos'ta 53 ve Gülşehir'de 1 kaçak yapı tespit edildi. Bu 356 yapıdan 147'si yıkıldı, kalan yapılar için yıkım işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İmar Barışı'na aykırı en çok yapının yer aldığı üçüncü il ise Trabzon oldu. Çaykara'da 120, Maçka'da 11, Tonya'da 34, Akçaabat'ta 3 ve Köprübaşı'nda 3 olmak üzere il genelinde tespit edilen 171 yapıdan 110'u yıkıldı.