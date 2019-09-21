TOKİ’den yüzde 22 indirim kampanyası

TOKİ’nin 23 Eylül’de başlatacağı kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatanlara yüzde 22 indirim uygulanacak. Bu imkandan yararlanmak isteyen alıcılar, konut kredisi de kullanabilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bu yılın ikinci kampanyasını 23 Eylül'de başlatıyor. Borcunun tamamını ödeyenlere yüzde 22 oranında indirim yapılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'de finansal anlamda olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, "Enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum" dedi.



Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından yoğun talep geldiğini vurgulayan Bulut, bunun üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini söyledi



18 EKİM'E KADAR



İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 23 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini ifade eden Bulut, kampanya kapsamında esnek ödeme planı uyguladıklarını vurguladı. Yüzde 22 indirim sağlayan kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceğini ifade eden Bulut, "Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek" diye konuştu.



Bulut, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini ifade etti.