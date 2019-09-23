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’nin indirim kampanyası başladı

TOKİ’nin indirim kampanyası başladı
Giriş Tarihi: 23.9.2019

İdaresi Başkanlığı’ndan ev ve işyeri sahibi olanlar, kalan borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim avantajından faydalanacak. Kampanyaya bakiyesini kısmen kapatabilecek vatandaşlar da dahil olabilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası bugün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler, indirim kampanyasına dahil olmayacak.

SON BAŞVURU 18 EKİM'DE
KAMPANYADAN yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. İndirim uygulaması kapsamında bulunan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, satışları 2018 Haziran sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksidi 2018 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri sahipleri yararlanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Vatandaş, borcunu nakit para ile kapatabileceği gibi, aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
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