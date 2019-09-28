Konut kredi faizleri hızla düsüyor

Merkez Bankası’nın ikinci faiz indiriminden sonra özel bankaların konut kredilerindeki faiz indirim yarışı hızlandı. Kamu bankları yüzde 0.99 faiz uygulamasına devam ederken özel bankaların konut kredi faiz oranı yüzde 1.11’e kadar geriledi

Merkez Bankası'nın Temmuz'dan bu yana aldığı ikinci faiz indirim kararı konut kredi faizlerindeki indirimi daha da hızlandırdı. İlk faiz indiriminden sonra, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde kredi vadesini 180 aya çıkarırken faizi yüzde 0,99'a indiren kamu bankaları, bu uygulamaya devam ediyor. Özel bankalarda ise ikinci indirimden sonra konut kredi faizi yarışı başladı. Bu rüzgarla, özel bankaların konut kredi faiz oranı 25 Eylül itibariyle yüzde 1.11'e kadar geriledi. Özel bankalar arasında en düşük konut kredi faizini yüzde 1.11 ile Kuveyt Türk uyguluyor. Kuveyt Türk'ü yüzde 1.15 faiz oranıyla TEB, yüzde 1.7 ile İş Bankası ve Akbank İzliyor. Son bir ayda en büyük indirim oranı Denizbank'tan geldi. Denizbank, 21 Ağustos'ta aylık yüzde 2.05 olan konut kredi faizini yüzde 1.37'ye çekerek, müşterilerine tam 68 puanlık bir avantaj sağlamış oldu. En yüksek konut kredi faizi ise aylık yüzde 1.99 ile HSBS tarafından uygulanıyor. HSBC aynı zamanda son bir ayda konut kredi faizinde indirim uygulamayan tek banka olarak dikkat çekiyor.



PSİKOLOJİK SINIR



Konut sektörünün temsilcileri, gelen indirimlerle birlikte, satış ofislerinde gözle görülür bir hareketlilik başladığını belirtiyor. Ortak beklenti ise özel bankaların da konut kredi faizini, psikolojik sınır olarak kabul edilen yüzde 1'in altına çekmesi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının konut kredilerinde yüzde 0.99 faiz uyguladığını belirterek "Özel bankalar da bu rekabetin dışında kalamaz ki onlar da burada rol almaya başladı. Özel bankaların faiz oranları da yüzde 1'in altına düşer diye tahmin ediyorum" dedi. Durbakayım, konut piyasasında son 15-20 gündür ciddi bir hareket olduğunu da sözlerine ekledi. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise kamu bankalarında konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini belirterek "Bu hareketin sektörün geneline yayılması ve özel bankalardaki indirimlerin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.



MERKEZ BANKASI'NDAN İKİNCİ KARAR



Merkez Bankası, Eylül dönemi Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verdi. Buna göre; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye indirildi. Böylece TCMB, uzun bir aradan sonra arka arkaya ikinci kez politika faizini indirmiş oldu. TCMB, 2018'in Eylül ayında politika faizlerini yüzde 24 seviyesine çıkardıktan sonra ilk kez Temmuz toplantısında 425 puan indirim uygulamış, faizi yüzde 19.75'e düşürmüştü.