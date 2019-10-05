TOKİ’den 14 bin eğitim binası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından tamamlanan ve yapımı devam eden eğitim binası sayısı 14 bin 782'ye ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından tamamlanan ve yapımı devam eden eğitim binası sayısı 14 bin 782'ye ulaştı. 'Eğitime Yüzde 100 Destek' kampanyası ile MEB ve diğer ilgili kurumlarla aktif iş birliği yapan TOKİ, bu kapsamda bugüne kadar 23 bin 876 derslikli bin 83 okul projesini hayata geçirdi. Ülke genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden eğitim yapısı üretimleri, bu yılın eylül ayı itibarıyla bin 83 okul, 19 üniversite, 189 yurt, 42 kütüphane, 993 spor salonu, 19 stadyum ve donatılarla toplamda 14 bin 782 rakamına ulaştı.



19 ÜNİVERSİTEYE KAMPÜS



Yüksek donanımlı kampüs binaları, derslik, laboratuvar, araştırma merkezi ve yurt yaparak akademik hayata destek veren TOKİ, üniversite yönetimleri iş birliğiyle bugüne dek 19 üniversitenin çeşitli kampüs binalarının inşasını tamamladı. İdare tarafından Adıyaman, Bartın, Giresun, Tunceli, Batman, Şırnak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesinin eğitim binaları inşa edildi.