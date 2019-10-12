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Konutta düşüyor satış artıyor

Konutta faiz düşüyor satış artıyor
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Kamu bankalarının konut kredilerinde oranını yüzde 0.99’a çekmesinin ardından özel bankalar arasında hızlanan yarış devam ederken satış ofislerindeki hareketlilik de artıyor

500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde kredi vadesini 180 aya çıkarırken faizi yüzde 0.99'a indiren kamu bankalarının ardından özel bankalar da harekete geçti. Konut üreticisi firmaların temsilcileri, satış ofislerinde gözle görülür bir ziyaretçi artışı olduğunu belirtiyor.

AVANTAJ SAĞLIYOR

21 Ağustos itibariyle bankaların konut kredi faiz oranları, yüzde 1.34 ile yüzde 2.25 arasında değişirken 11 Ekim'de yüzde 0.99 ile yüzde 1.85 aralığına indi. 11 Ekim itibariyle en düşük faizi yine yüzde 0.99'la kamu bankaları uygularken özel bankalar arasında en düşük konut kredi faizini yüzde 1.11 ile Kuveyt Türk veriyor. Denizbank, 21 Ağustos'ta aylık yüzde 2.05 olan konut kredi faizini yüzde 1.37'ye çekerek, müşterilerine 68 puanlık avantaj sağladı.

YAPILANDIRMA İMKANI

En yüksek konut kredi faizi yüzde 1.85 ile Anadolu Bank uyguluyor. Ziraat Bankası, Vakıf- Bank ve Halkbank'tan, faiz indiriminden önce kredi kullanan müşterilerine yapılandırma müjdesi geldi. Buna göre, son faiz indiriminden önce, üç kamu bankasından konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olanlara, kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanıyor.

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