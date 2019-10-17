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'de satışları yüzde 42 oranında arttı! 'de en fazla konut satılan hangisi?

İzmir'de konut satışları yüzde 42 oranında arttı! İzmir'de en fazla konut satılan ilçe hangisi?

17.10.2019, 13:27

İstatistik Kurumu'nca () yayınlanan verilere göre, 'de Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre satışları yüzde 42 oranında arttı. 2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830'a yükseldi. Peki 'de en çok konut satılan hangisi? İşte detaylar...

verilerine göre, Eylül ayında 'de satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artış gösterdi. 2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830'a yükseldi. Öte yandan 'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 2 bin 887 oldu. Toplam içinde ilk satışın payı ise yüzde 32,7 olarak açıklandı. İlk satışlarda 8 bin 347 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip il olurken, İstanbul'u 3 bin 921 konut satışı ile ve 2 bin 887 konut satışı ile İzmir izledi.

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