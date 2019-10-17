İzmir'de konut satışları yüzde 42 oranında arttı! İzmir'de en fazla konut satılan ilçe hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) yayınlanan verilere göre, İzmir'de Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 42 oranında arttı. 2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830'a yükseldi. Peki İzmir'de en çok konut satılan ilçe hangisi? İşte detaylar...

TÜİK verilerine göre, Eylül ayında İzmir'de konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artış gösterdi. 2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830'a yükseldi. Öte yandan İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 2 bin 887 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 32,7 olarak açıklandı. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 347 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip il olurken, İstanbul'u 3 bin 921 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 887 konut satışı ile İzmir izledi.