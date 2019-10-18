TOKİ 130 iş yeri ve 91 konut satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konutu, açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. Açık artırma, 5 Kasım Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki binası ile İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Alıcılar, www.emlakyonetim. com.tr'den de teklif verilebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konutu, açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. Açık artırma, 5 Kasım Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki binası ile İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Alıcılar, www.emlakyonetim. com.tr'den de teklif verilebilecek.



Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10 peşin 120 ay vade, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli'deki iş yerlerine de yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle sahip olabilecek.



144 AY VADE



Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun'da satışa çıkarılan konutlar ise yüzde 10, 15 veya 25 peşinat ile 96, 108, 120 veya 144 ay vadeyle alınabilecek.