Bin yeni kaçak yapı avcısı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu anda olan bin 100 imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkaracaklarını belirterek "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu anda olan bin 100 imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkaracaklarını belirterek "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor" dedi. Yeni İmar denetçilerine Antalya'da eğitim verileceğinin açıklayan Bakan Kurum, "100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetçilerimiz hizmet verecek, mevzuata, kanuna aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar. Biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.

YENI DÜZENLEME YAPILIYOR



Hem imar ve kaçak yapıyla ilgili mücadele hem de yıkımı konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Kurum, konuyla ilgili taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilettiklerini ifade etti. Artık Türkiye'de nerede olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, "Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağımızı da buradan bildirmek isterim. Bu şehirler hepimizin, korumak durumundayız. Bu şehirlerimizi koruyarak, gelecek nesillerimize aktarmak durumundayız" diye konuştu.