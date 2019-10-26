Volkswagen’in Manisa yatırımı fiyatları katlayacak

Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, Wolkswagen'in Manisa'da yüksek kapasiteli fabrika kurma girişiminin, henüz tesisin temelleri atılmadan bölgede konut ve arsa fiyatları üstünde etkili olduğunu kaydetti.

Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, Wolkswagen'in Manisa'da yüksek kapasiteli fabrika kurma girişiminin, henüz tesisin temelleri atılmadan bölgede konut ve arsa fiyatları üstünde etkili olduğunu kaydetti. Tahminlere göre 5 bin çalışanın bölge şartlarına kıyasla yüksek maaş alacak olmasının gayrimenkul piyasasını şimdiden hareketlendirdiğini söyleyen Öğüt, fabrikanın devreye girmesine kadar geçen sürede konut fiyatları ve kira bedellerinin katlanacağını öngördüklerini belirtti.



METREKARE KIRA DEĞERI 8.54 LİRA



Endeksa verilerine göre Manisa genelinde ortalama değerlerle konut büyüklüğü 125 metrekare, metrekare fiyatları bin 221 ile 2 bin 658 lira aralığında, ortalama konut fiyatı 224 bin 250 lira, geri dönüş süresi 19 yıl ve pazarlama süresi 69 gün. Manisa genelinde kiralık konutların ortalama brüt alanı ise 110 metrekare, birim metrekare kira değeri ise 8.45 lira olarak tespit edildi. Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 0.61 oranında değer kaybettiği ilde, 6 ayda yüzde 1.57 oranında fiyat artışı bekleniyor. Eylül 2019 sonu itibariyle Manisa'da konutların en fazla değer kazandığı ilçelerin sırasıyla Soma, Turgutlu, Kırkağaç, Şehzadeler ve Akhisar olduğu görülüyor. Geri dönüş süreleri dikkate alındığında ise en hızlı kazandıran ilçelerin sırasıyla Ahmetli, Gördes, Kırkağaç, Yunus Emre ve Kula olduğu belirtiliyor.