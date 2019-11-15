Karadağ sahillerine Türk çıkarması

Türkiye'ye karayoluyla 12 saatlik mesafede yer alan Adriyatik ülkesi Karadağ (Montenegro) hem benzer kültürü hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine gün sayıyor olması sebebiyle son 3 yıldır Türklerin radarında.

Türkiye'ye karayoluyla 12 saatlik mesafede yer alan Adriyatik ülkesi Karadağ (Montenegro) hem benzer kültürü hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine gün sayıyor olması sebebiyle son 3 yıldır Türklerin radarında. Karadağ'daki Türk şirketi Mirnadom'un Karadağ Merkez Bankası'ndan derlediği verilere göre, bütün dünyadan 2016'da 133 milyon Euro değerinde gayrimenkul yatırımı alan ülke, 2017'de bu rakamı 147 milyon Euro'ya, 2018'de ise 182 milyon Euro'ya ulaştırdı.



40 KAT ARTIŞ



2018'de, 2017'ye göre 35 milyon Euro yükselen emlak yatırımının tam yüzde 52'si Türklerin artan ilgisi sayesinde oluştu. Mirnadom'un kurucusu Serkan Şahin, 2016 ile 2018 arasında Türklerin yatırımlarının 40 kata yakın arttığına dikkat çekerek, "İlgi özellikle sahil şeridine. Bar, 43 bin nüfusuyla sahil şeridindeki en yakın şehrin iki katı nüfusa sahip. Dolayısıyla kışın da yaşayan bir şehir" dedi.



YATIRIMCILARA AVANTAJ



Montenegro'ya 2018'de 2,2 milyon turist geldiğini kaydeden Şahin, bunun yüzde 51'inin bireysel kiralamayla evlerde kaldığını, 13 milyon yıllık gecelemenin 8,7 milyonunun, yani yüzde 66'sının evlerdeki turistlerin gecelemelerinden oluştuğunu anlattı. Ülkede ortalama geceleme süresinin 5,8 iken bu rakamın Bar'da 9,5 gün olduğuna dikkat çeken Şahin, "Dolayısıyla yatırımcılarımız için çok iyi matematik yaptığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.



KİRA ÇARPANI 9.5 YILA KADAR DÜŞTÜ



Bar'ın Karadağ'ın İtalya'ya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Şahin şunları söyledi: "Bar'ın en güzel koyu Dobra Voda'da hayata geçirdiğimiz butik projemizde kira çarpanını 9.5 yıla kadar düşürdük. Bölgedeki gayrimenkul uzmanları, Karadağ'daki emlak fiyatlarının 7-8 yıl içinde ikiye katlanacağından emin."



Verde di Oliva'da 2 yıl kira garantisi verdiklerini açıklayan Şahin, "Avrupa Birliği İstatistik Enstitüsü (Eurostat) Karadağ'ın 13 yıl kira çarpanı ile Avrupa'nın yatırım yapmaya en elverişli üçüncü ülke olduğunu söylüyor. Resmi olarak savaş ekonomisine sahip bu ilk 2 ülkenin AB'ye adaylığı bile söz konusu değil. Yıllık ortalama yüzde 10 ile yükselme trendine giren emlak fiyatları, AB üyeliği sürecine kadar trendini koruyacak" dedi