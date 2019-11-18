Türkiye genelinde ekimde 142 bin 810 konut satıldı. Ekimde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi. Peki İzmir'de ne kadar konut satıldı? İzmir'de konut satış istatistikler ne durumda? İşte detaylar...
Türkiye genelinde ekimde 142 bin 810 konut satıldı. Ekimde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi. Peki İzmir'de ne kadar konut satıldı? İzmir'de konut satış istatistikler ne durumda? İşte detaylar...
İzmir'de Ekim ayında ne kadar konut satıldı? İşte Türkiye genelinde konut satış istatistikleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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