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'de Ekim ayında ne kadar konut satıldı? İşte genelinde

İzmir'de Ekim ayında ne kadar konut satıldı? İşte Türkiye genelinde konut satış istatistikleri

18.11.2019, 11:12

genelinde ekimde 142 bin 810 konut satıldı. göre yüzde 2,5 azaldı. İpotekli ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi. Peki 'de ne kadar konut satıldı? 'de konut satış istatistikler ne durumda? İşte detaylar...

genelinde ekimde 142 bin 810 konut satıldı. göre yüzde 2,5 azaldı. İpotekli ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi. Peki 'de ne kadar konut satıldı? 'de konut satış istatistikler ne durumda? İşte detaylar...

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