Değerli konut vergisi TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan üç maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan üç maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar 'değerli konut vergisi'ne tabi olacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan, değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 ve 10 milyon lirayı aşanlar binde 1o oranında vergilendirilecek



147 BİN EV ETKİLENECEK



Düzenleme yürürlüğe girerse Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutun etkilenmesi bekleniyor. 121 bin 42 adet konutla İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 11 bin 38 adet konutla Muğla, 8 bin 118 adet konutla İzmir ve 2 bin 15 konutla Antalya takip ediyor.