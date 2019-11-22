Maketten satış mercek altında

TBMM Dilekçe Komisyonu, maketten satışı yapılan gayrimenkullerle ilgili yaşanan sorunlara çözüm arayışında bulunmak amacıyla alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, maketten satışı yapılan gayrimenkullerle ilgili yaşanan sorunlara çözüm arayışında bulunmak amacıyla alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başkanlık yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin yapısal birtakım sorunlarla ilgili yaklaşık komisyona 2 bine yakın imzalı 360 vatandaş dilekçesi ulaştığını söyledi. Uzmanlar ise sorunlar arasında, sözleşme konusu gayrimenkullerin ya hiç ya da gereği gibi teslim edilmediği, harçlar ve benzeri kamusal hükümlülüklerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle tüketicilerin resmi şekil şartlarına uygun sözleşme düzenlenmesinden feragat ettiği ya da buna yönlendirildiği, teminat sağlama yükümlülüğünün yerine getirilmediği gibi şikayetlerin yer aldığını anlattı.



YABANCILAR DA MAĞDUR



Yabancılara yapılan satışlarda ön ödemeli gayrimenkullere ilişkin yoğun mağduriyetler bulunduğu da ifade edilirken, söz konusu sorunların araştırılmasına yönelik bir alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.