Tarım arazilerindeki hobi bahçelerine para cezası

Seracılıkta Türkiye'nin önemli üretim havzalarından olan İzmir Menderes'teki verimli tarım arazileriyle ilgili 'hobi bahçesi' tehlikesi gündeme geldi. Yapılarla ilgili çiftçilerin tepkisinin ardından para cezaları uygulanmaya başlandı.

Seracılıkta Türkiye'nin önemli üretim havzalarından olan İzmir Menderes'teki verimli tarım arazileriyle ilgili 'hobi bahçesi' tehlikesi gündeme geldi. Çeşitli kooperatiflere üye olanlara, 200-500 metrekarelik parsellere bölünen tarım alanlarından noter aracılığıyla hisse satışı yapılıyor. Bu alanların üzerine ise hobi bahçesi adı altında yapılar inşa ediliyor. Yapılarla ilgili çiftçilerin tepkisinin ardından para cezaları uygulanmaya başlandı.



YASAL DAYANAĞI YOK



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Ziraat Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'nun üyesi Tevfik Türk, alanların Toprak Koruma Kanunu'na göre, tarımsal faaliyet dışında kullanılmaması gereken alanlar olduğunu söyledi. Türk, "Burada 500 metrekare, bin metrekare, 2 bin metrekare gibi küçük araziler oluşturuluyor. Yasal dayanağı yok. Bu alanları satın alanlar, hiçbir şekilde bu parsellere sahip olamıyorlar; sadece kooperatif hisselerine sahip oluyorlar" diye konuştu.



METREKARE BAŞINA 6.7 TL



İzmir Valiliği tarafından yazı gönderildiğini belirten Tevfik Türk, "Kanun gereği tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçelerine metrekare başına 6 lira 70 kuruş para cezası kesildi. Yani 100 dönümlük hobi bahçesi bu karara göre 670 bin lira ödeyecek. Mülk sahipleri buraları eski haline getirecek. Eğer 3 ay içinde bu bölgeler eskiden olduğu gibi tarımsal faaliyetin yapıldığı şekle dönüştürülmezse yetkili kurumlar yapıları yıkacak" dedi.