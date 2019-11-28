Emlak vergisinde son günler

Evrim Kırmızıtaş Başaran, "2017'de tespit edilen değerler, 2021'e kadar geçerli olacak. Konutlarda vergi büyükşehirde binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1 olarak uygulanıyor" dedi.

Emlak vergisinin ikinci taksidi için ödemelerin 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Lüx Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "2017'de tespit edilen değerler, 2021'e kadar geçerli olacak. Konutlarda vergi büyükşehirde binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1 olarak uygulanıyor" dedi. Mükelleflerin emlak vergisi borcu olup olmadığını, belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebileceğini anlatan Başaran ödenmeyen borç nedeniyle aylık yüzde 2 gecikme faizi alındığına dikkat çekti.



Başaran "Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, tek evi olup emekli maaşından başka geliri olmayanlar, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimler bu kapsamda değerlendiriliyor. Emlak Vergisi'nden muaf olabilmek için evin brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için de belediyeye başvurup 'vergi muafiyeti formu doldurup' başvuru yapmak gerekiyor" dedi.