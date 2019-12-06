Bankalar kredi faizini düşürüyor

Alternatif Bank ve Akbank, konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti. Alternatif Bank, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen müşterileri için konut kredisinde faiz oranını yüzde 0.98'e indirdi.

Müşterilerin ihtiyaçlarına özel hazırlanan esnek ödeme planlı krediden 120 aya kadar tüm vadelerde yararlanılabiliyor. Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, banka olarak reel ekonomiye sundukları desteği her zaman öncelikleri arasında gördüklerini belirterek, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel terzi usulü çözümler geliştiriyoruz. Bu anlayışla piyasalardaki olumlu gelişmeleri desteklemek ve konut sektörünün hareketlenmesine katkı sağlamak amacıyla konut kredi faizlerimizi yüzde 0.98'e indirdik. Bu sayede müşterilerimizin avantajlı fiyatlarla ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunmak istiyoruz" dedi.

AKBANK DA AŞAĞI ÇEKTİ

Akbank da, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0.99'a indirdi. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerine kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek hayallerindeki eve sahip olma imkanı sunabilmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0.99'a çektik" dedi. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin devam etmesi için, Akbank'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Bülent Oğuz, "Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya, müşterilerimize en doğru hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

YAVUZ KARAMAN