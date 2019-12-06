İnşaattaki küçülme azalmaya başladı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı 'Kasım 2019 Sektör Raporu'na göre inşaat sektörü 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.8 küçüldü. Böylece beş çeyrektir üst üste küçülen inşaat sektöründe küçülme hızı 2019 yılı üçüncü çeyrekte yavaşladı.

Rapora göre, çeyrek dönemler itibarıyla küçülmenin devam ettiği inşaat sektörü, hem kendi iç dinamiklerindeki sorunlardan hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan finansal dalgalanmalardan en çok etkilenen sektör oldu. Sektörde gerek talep tarafında gerek fiyatlar tarafında gerekse de müteahhitlerin mali yapılarında yaşanan sıkıntılar üçüncü çeyrekte azalarak sürdü.

Böylece yılın ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 9.8 daraldı. Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 büyürken gayrimenkul sektörü yüzde 2.4 büyüdü. Böylece yeni yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 7.8 küçülen inşaat sektörü genel ekonominin oldukça altında bir performans gösterdi.

YAVUZ KARAMAN