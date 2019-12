Yüzde 40 indirim yaptı 23 milyonluk daire sattı

AND Gayrimenkul, bu yıl ikinci kez düzenlediği ‘Bitmeyen Cuma’ kampanyasıyla, 29-30 Kasım, 1 Aralık tarihlerinde, yüzde 40 indirimle 28 daire satarak 23 milyon TL ciro elde etti

AND Gayrimenkul, İstanbul Kartal'da yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel'de, 'Bitmeyen Cuma' kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere iyi bir fırsat sundu. 29 Kasım Cuma günü başlayan ve 1 Aralık'a kadar devam eden kampanya yoğun ilgi gördü. Her gün 10 daire ile sınırlı tutulan Bitmeyen Cuma'da 3 gün boyunca 1+1, 2+1, 3+1'lerden oluşan toplam 28 daire satıldı.

DEVASA PEYZAJ ALANI

Bitmeyen Cuma ile gayrimenkul sektöründe sık rastlanmayan bir kampanyaya imza atan firma, her gün 19.00'da internet sitesinde ve satış ofisinde satışa açtığı 10 dairede müşterilerine hem online ödeme yoluyla hem de satış ofisinde, satın almak istediği daireyi rezerve etme şansı sundu. Yalnızca peşin ödemelerde geçerli olan kampanyada, beğendiği daireye kapora yatırdıktan sonra AND Pastel'e giderek dairesini gezme şansı yakalayan müşterilere aynı zamanda yüzde 0.98 faiz oranı ile 120 ay vadeli kredi seçeneği de sunuldu. Yaşamın 2018'de başladığı proje 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor. 30 bin metrekare peyzaj alanı ile yaklaşık 72 adet basketbol sahası kadar büyük bir peyzaj alanına sahip projede, yüzde 30 oranında doğal toprak korunuyor.