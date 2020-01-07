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Ev alım satımı ve tapuda

Ev alım satımı ve tapuda yeni dönem
Giriş Tarihi: 7.1.2020

konut alım satımı ve tapuda başladı. Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemi ile gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak.

YENİ yılla birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda yeni dönem başladı. Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemi ile gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak. Değerleme sisteminde kullanılan malzemeden konuma kadar 30'a yakın değişken dikkate alınacak. Tapu işlemlerinde farklı illerden alım satım yapılabilecek. Alıcı ve satıcının imza aşamasında aynı alda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları yeterli olacak. Yeri dönemde değerleme raporunun bedeli harçtan düşülecek.

HAZAL ATEŞ

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