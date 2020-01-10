11 yeni projeyle gaza basacak

Mesa, 2019’da 850 konut satıp 4 projeyi teslim ederken, 2020 yılında yurtdışında 8, Türkiye’de 3 olmak üzere toplam 11 yeni projeye başlamayı hedefliyor

Gayrimenkul sektöründe 50 yılı geride bıraktıklarına dikkat çeken Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, 2019'da inşaat sektörünün kısmen durgunluk yaşadığı bir dönemde 850 adet konut satışı gerçekleştirdiklerini ve 4 projeyi tamamlayarak teslim ettiklerini söyledi. Mesa Holding olarak yaklaşık 1.5 milyar TL ciro ile yılı kapattıklarını açıklayan Boysanoğlu, "9'u Türkiye'de 2'si yurt dışında olmak üzere 11 şantiyede hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılında da en iyi yaptığımız işimizi yapmaya, ekonomiye ve temsilcisi olduğumuz gayrimenkul sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

MARKA OLACAK

Geride bıraktıkları 50 yılın birikimi, tecrübesi ve heyecanı ile gelecek 50 yıla odaklandıklarını belirten Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu da, hedeflerinin Mesa'yı dünyada da tanınan bir Türk markası haline getirmek olduğunu söyledi. 2020'de hem yurt içinde hem de yurt dışı taahhüt ve yatırım projeleri açısından çok güçlü olacaklarını vurgulayan Mert Boysanoğlu, "2018 yılında başladığımız yurt dışına odaklanma sürecinin meyvelerini 2020'da almaya başlıyoruz. Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de Mesa'yı marka haline getireceğiz. Mesa İmalat ve Mesa Proje'de yeni hedefler belirleyerek hızlı bir şekilde çalışmaya başladık" dedi. Satışların 2020 ortasından itibaren ivme kazanacağını vurgulayan Erhan Boysanoğlu, şunları söyledi: "50 yıllık yaşam döngümüzde ülkemizle birlikte geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerin en fazla 1,5-2 yıl sürdüğünü gördük. Türkiye'de konut talebi nüfus artışı, kentsel dönüşüm, demografik değişim gibi sebepler ile artarak devam ediyor. 2020'nin ortalarından itibaren sektörümüzün daha da ivme kazanacağına inanıyorum. 2020 sonunda yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu da yaklaşık 105 milyar dolarlık bir büyüklüğü gösterir."



'ARSA FİYATLARI DÜŞMELİ'

Konutların yüzde 70'inden fazlasının üst segmente yönelik yapılmış durumda olduğu için bir stok olduğunu belirten Erhan Boysanoğlu, "Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedelidir. Türkiye ile yurt dışını mukayese ettiğinizde yurt dışında arsa değeri oranı yüzde 20-25'i geçmezken Türkiye'de bu değer genelde yüzde 50'nin altına düşmüyor. Arsa bedeli yüksek olduğu için gerçek konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Arsa konusu regüle edilebilirse fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtabilirse; konut fiyatları da sosyal konut için normalleşir" dedi.



50 YILI GERİDE BIRAKTI

Mesa, 50'nci yılını başarılı bir şekilde geride bıraktı. İlk kez insanı ve binayı çevresiyle birlikte ele alarak site anlayışını hayata geçiren Mesa, 50 yılda 12 milyon metrekare iskân edilmiş alanda yaklaşık 40 bini yut dışında olmak üzere 104 binden fazla konuta imzasını attı. "Türkiye'de konut geliştirici" olarak 50'nci yılını kutlayan tek marka olmayı başaran Mesa, 50 yılda toplam 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı.

YAVUZ KARAMAN