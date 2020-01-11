Milli Savaş Uçağı’nda Malezya’ya ortaklık daveti

TÜRKİYE, son dönemde geliştirilen özgün hava platformlarının ortak üretimi için Malezya'ya davette bulundu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin özgün ürünlerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TÜRKİYE, son dönemde geliştirilen özgün hava platformlarının ortak üretimi için Malezya'ya davette bulundu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin özgün ürünlerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Kazakistan'ın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin kendileri için önem taşıdığını belirten Kotil, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in varlığının ise bu ülkeyle ilişkilere olumlu katkı sağladığını ifade etti. Malezya'nın Milli Muharip Uçak Projesi'ne davet edildiğini aktaran Kotil, "Bitirelim sonra satarız da bir metot ama ortak almak daha iyi. Gökbey helikopteri, bir gün her yere gidecek. Malezya'ya da teklif ettik. Hürjet'e ortak olun dedik. Hem hafif saldırı uçağı hem de eğitim uçağı. İlgilerini çekti. Pozitif bir yaklaşım bekliyoruz" dedi.