‘Yatırımda en güvenli liman gayrimenkul’

İZMİR Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Türkiye’nin ilk emlakçılar odasını kuran ve 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan tek isim. EMLAK sektörüne kimlik kazandırıp bu işi korsan olarak yapanlardan temizleyen Güleroğlu, başarısını, konut sektöründeki son durumu ve öngörülerini Yeni Asır’a anlattı

SEKTÖRÜN SESİ - TOLGA TEKİN

İzmir'de 1999 yılında Türkiye'nin ilk emlakçılar odasını kurarak mesleğe kimlik kazandıran Mesut Güleroğlu, 2004 yılında emlak komisyonculuğu hizmetlerini yasal standartlara kavuşturdu. 2018 yılında taşınmaz ticareti yönetmeliğinin çıkmasını sağlayan Güleroğlu, 2 yıllık emlak yönetimi eğitiminin 4 yıla çıkması için mücadele ediyor. Başkan Güleroğlu, "20 yıllık mücadelemiz sonucu artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak. Ama biz bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Nasıl ki hukuk okumadan hakim, savcı, tıp okumadan doktor olunmuyorsa 4 yıllık emlak yönetimi eğitimi almayan da emlakçılık yapamasın" dedi. Konut piyasasını da değerlendiren Güleroğlu, en güvenli limanın gayrimenkul olduğunu söyledi.

DEVİRLERİ KAPANDI

● İzmir'de kaç üyeniz var?

Çalışma sisteminiz nasıl? İzmir'de odamıza kayıtlı 2 bin 600 üye, 2 binden fazla da İZTO'ya kayıtlı olmak üzere 6 bine yakın emlakçı var. Her ilçede bir başkan ve başkan yardımcısı var. İşi düzgün yapan, sicili temiz, yetki belgeli kişilerle çalışıyoruz. Her ilçede kendi ayakları üstünde durabilecek güçlü bir teşkilat modeli geliştirdik. Böylece üyeler birbirine sahip çıkıyor. Oda olarak üyelerimizin yanında oluyor ve ne derdi varsa çözmeye çalışıyoruz.



● Emlakçılar odasını kurarken amacınız neydi?

İzmir Emlakçılar Odası 1999'da kuruldu. Türkiye'de emlakçılık sektöründe kurulan ilk odayız. Hiç değişmeden göreve devam eden tek oda başkanıyım. Odayı kurmakla bu işe bir kimlik kazandırmak istedik. Bu düşünceyle yola çıktım. Emlakçılık başı boş bir şekilde bir masa, bir kasa, bir telefonla yapılıyordu. Bu zaferi kazandık.

● Bunun için neler yaptınız?

2004'te emlak komisyonculuğu hizmetleri genel kurallar standardını içeren bir yasa çıkmasını sağladık. Eğitim ve belge almayan kişiler emlakçılara, çıkan zorunlu tebliğle tapu kadastro, imar, hukuk, mali müşavirlik, beden dili, pazarlama ve gayrimenkul ile ilgili konularda eğitim verildi. Son olarak 5 Haziran 2018'de taşınmaz ticareti yönetmeliğinin çıkmasını sağlayarak hem emlakçılığa kimlik kazandırdık hem de bu kimliği zorunlu tebliğlerle destekledik. Bunun için diğer illerdeki odalarla koordineli çalışarak 20 yılımı harcadım ve bu işi ehil insanların yapmasını sağladık.

OKULLAR 4 YILA ÇIKSIN

● Emlakçılık yapmak için ne gerekiyor?

En az lise mezunu olmak gerekiyor. Mesleki yeterlilik belgesi, oda, vergi kaydı yaptırmaları şart. Tek kişilik ofis 30 metrekare olmalı. Ofiste emlakçılıktan başka iş yapılamaz. Sicili temiz olmalı. Arsa, metrekare ve imar konularında bilgili olmalı. Emlak yönetimi liseleri ve 2 yıllık yüksekokulları var. İsteğimiz 4 yıla çıksın. Mesleki yeterlilik belgeleri ve sertifikalarla uğraşmayalım. Hukuk okumadan avukat, tıp okumadan doktor olunmuyorsa emlak okumadan da emlakçı olunmasın.

● Konut piyasasında 2019 nasıl geçti 2020 öngörüleriniz nelerdir?

2017 ve 2018'de gayrimenkul talep görmedi. Sıcak para gayrimenkule dönmedi. Sadece konut kredisi faiz oranlarının aşağı çekilmesi değil mevduat faizlerinin de aşağı çekilmesi bunda rol oynadı. Mevduat faizleriyle 10 lira ile 3 lira kazanırken avantajlıydı. 2019'da ilk 6 aydan sonra 10 lira yatırılıp 1 lira kazanılınca, kazanç gayrimenkule döndü. Sıfır konutlar için verilen faiz oranları kamu bankalarında 0.79, 0.80'lerde. Bu konut kredi faiz oranları, ikinci eller için de uygulanıp sınır kaldırılırsa gayrimenkul piyasasında 2005'te olduğu gibi ciddi patlamayı görürüz. Gayrimenkulde olumlu bir hareket bekliyoruz.



İNTERNET SİTELERİ NE KADAR GÜVENLİ?

YENİ çıkan yasada internet portallarına ilan giren herkesin yetki belgesi sahibi olması gerektiğini hatırlatan Güleroğlu, "Şahıs olarak kendi evini satabilir. Ama başka birinin evini satamaz. Onun denetimi bakanlık tarafından yapılıyor. Bütün siteler bu konuda uyarıldı. Her şeye bir düzen geldi. Vatandaş, alışveriş yaptığı emlakçının yetki belgesi olup olmadığını sormalı" dedi.



'DİĞERLERİ BU KADAR KAR GETİRMİYOR'

MEVDUAT ve dövizin para kazandırmadığını, en güvenli limanın gayrimenkul olarak görüldüğünü söyleyen Başkan Mesut Güleroğlu, "Gayrimenkul altın değerinin çok üstünde. 1994'deki körfez krizinde dolar 648 liradan bin 600 liraya çıktı. Bu ülke batmadı. Bazıları altın veya dövize yatırım yapabilir. Ama gayrimenkulün getirdiği karı hiçbir şey getirmedi. Ekonomistler gayrimenkul fiyat çizelgelerini incelerse bunu görür" diye konuştu.