“Yerli otomobilin istihdam katkısı 35 bini bulacak”

EMEKLİ üst düzey otomotiv yöneticisi İbrahim Aybar, Girişimci İş Adamları Vakfı'nın düzenlediği (GİV) Yakın Plan Girişimci Buluşmaları'nda konuştu.

EMEKLİ üst düzey otomotiv yöneticisi İbrahim Aybar, Girişimci İş Adamları Vakfı'nın düzenlediği (GİV) Yakın Plan Girişimci Buluşmaları'nda konuştu. Yerli otomobil ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Aybar, "Olumlu etkileri değerlendirilmeye devam ediliyor. Sadece otomobili ortaya koymak üretmek değil bunun arkasında birçok aşama var. Bunun ekonomiye katkısı ve istihdama katkısı 30-35 bin olacağı kesin" diye konuştu.