“Fiyatlar artacak, konuta yatırımın tam zamanı”

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 4 yılda konut üretim maliyetlerinin yüzde 100'e yakın arttığını belirterek, bu tabloda döviz kurunun da etkisinin olduğunu ama bunu satış fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde bu maliyetlerin fiyata yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bundan sonra üretilen projelerde ve stoklarda bu rakamları göremeyeceğiz. Faizler bu kadar düşmüşken, vadeler uzamışken konut almalarının tam zamanı" dedi. Türkiye'nin son 4-5 yılda çoğu ülkenin 50 yılda yaşayacağı olaylarla karşı karşıya kaldığını anlatan Yılmaz, gelinen noktada bunların hepsinden alnı ak bir şekilde çıkıldığını söyledi. Ziya Yılmaz, 2019'un ilk yarısında gayrimenkul başta olmak üzere çok sayıda iş alanında zorlukların deneyimlendiğini dile getirerek, "İkinci yarıdan itibaren Türkiye ekonomisi ciddi bir toparlanma sürecine girdi. Sadece gayrimenkul için değil tüm sektörler için ciddi bir kıpırdanma söz konusu oldu" diye konuştu.



TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Özellikle son birkaç aydır sektörde ciddi bir iyileşme gözlemlediklerini, tüketici güveninin arttığını vurgulayan Yılmaz, "Aslında son birkaç yılda yaşanan bütün gelişmeler biraz da psikolojik kaynaklıydı. Şimdi bu döngünün kırıldığını, ekonomideki hareketliliğin hızla yükseldiğini görüyoruz. Tüm bunlar ekonomide en kötünün geride kaldığını, son birkaç yılı birlikte değerlendirdiğimizde ekonomi yönetiminin aldığı kararların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu kanıtlar nitelikte" dedi.



TÜRKİYE KABUK DEĞİŞTİRDİ

TÜRKIYE ekonomisinin, 2000'li yıllarla birlikte adeta kabuk değiştirdiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "20-25 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda, hane halkının geliri, harcama alışkanlıkları baştan aşağı değişti. Türkiye adeta, 2000'li yılların başından itibaren duraklama döneminden yükseliş dönemine geçti. Şimdi önümüzde çok kritik bir eşik var. Eğer burada ülke olarak istediğimiz sıçramayı gerçekleştirebilirsek bence yükseliş döneminden şahlanma dönemine geçişi sağlayabiliriz."