Gayrimenkulde Mısır konutta Irak ilk sırada

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancıların 2018 ile 2019 yıllarında Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını inceledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2018'de 6 milyon 534 bin 767 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2019'da 10 milyon 871 bin 131 metrekareye ulaştı.



KONUT satışı özelinde ise adet bazında, 2019 Aralık sonu itibariyle Türkiye genelinde yabancılara 45 bin 483 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14.7'lik bir artış sağlandı. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2018'de yüzde 2.9 iken, bu oran 2019'da yüzde 3.4'e yükseldi.



2019 yılında Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam konut satış adedinde Irak ilk sırayı aldı. Irak'ı İran, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Afganistan, Kuveyt ve Almanya takip etti. 2019 yılında, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde ise ilk sırada Mısır yer alıyor.