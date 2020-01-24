İstanbul Havalimanı Göktürk’ü de uçurdu

BIRINCI etabı geçtiğimiz yıl içinde devreye giren ve tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın açılışı, gayrimenkul sektöründe de etkisini hissettirmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nın geçtiğimiz yılın Nisan ayında açılmasıyla birlikte, projeye en yakın yerleşim bölgelerinden olan Göktürk'te özellikle kiralık konut talebinde ciddi bir artış yaşandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz da, bölgedeki hareketliliğe dikkat çekerken, özellikle son bir yılda kendilerine bölgeden ciddi bir talep olduğunu ve bu talebe yetişmek için de bölgedeki yatırımlarını arttırdıklarını ifade etti.



KORKMAZ, kurumsal şirketlere ve bireysel kiracılara minimum bir aydan başlayan sürelerle eşyalı daire kiralama hizmeti sunduklarını ifade ederek, "Havalimanının Nisan 2019'da devreye girmesinin ardından bölgedeki dairelerimize olan talep artış gösterdi" dedi. Pilot ve kabin görevlilerin yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda görevli personelin de Göktürk'teki dairelere ilgi gösterdiğini anlatan Korkmaz, "Biz de bu talebe yetişebilmek için Göktürk'teki daire sayımızı 3 katına çıkardık" diye konuştu. Korkmaz, bölgede genellikle küçük evlerin talep gördüğünü kaydederek, Göktürk'te portföylerinde bulunan evlerin yüzde 90'ının 1+1 ve 2+1'lerden oluştuğunu söyledi.