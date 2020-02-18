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Aralık 2019'da arttı

Konut Fiyat Endeksi Aralık 2019'da arttı

18.02.2020, 16:04

(KFE), Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 seviyesinde gerçekleşti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre , ve 'de sırasıyla yüzde 3,70, yüzde 10,13 ve yüzde 10,26 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,71 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,26, yüzde 1,43 ve yüzde 1,59 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,70, yüzde 10,13 ve yüzde 10,26 artış gösterdi.

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