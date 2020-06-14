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Haberler Emlak Denizli’de önce taşın sonra öde dönemi

’de önce taşın sonra öde dönemi

ve GYO işbirliğinde ’de yapılan 1500 konutluk projesinde yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat, 2 yl ödemesiz taksit avantajı bir arada uygulanıyor

Denizli’de önce taşın sonra öde dönemi
Giriş Tarihi: 14.6.2020

Emlak Konut GYO'nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı kalitesiyle Denizli'de gerçekleştirilen Evora Denizli projesinde taksit ödemeden önce teslim fırsatı sunuluyor. Evora Denizli projesinden daire almak isteyenler için 'Hayallerinden vazgeçme Türkiye' kampanyasıyla yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat, 2 yıl ödemesiz taksit uygulanıyor. Taksit ödemeleri iki yıl ötelenen ve 3. yıldan itibaren başlayacak olan kampanyadan faydalanmak isteyenler, öncesinde yüzde 10 indirimden faydalanacak. Konut kredisi kullanımlarda yasal zorunluluk olan yüzde 20 peşinatın sadece yüzde 5'ni ödeyerek daire sahibi olacak. Geriye kalan yüzde 15'i ise 24 ay sonra ara ödeme olarak yapacak. Kampanya, toplam 1556 bağımsız bölümden oluşan Evora Denizli projesinin birinci ve ikinci etabındaki daireler için geçerli olacak.


Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ'
'Hayallerinden vazgeçme Türkiye' kampanyasını değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, "Yeni normal hayata başladığımız bu günlerde, ertelenen konut ihtiyaçlarının da normale dönmesini sağlayacak bir kampanya ile üzerimize düşen görevi yapıyoruz" dedi. Pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomi ve buna bağlı kısa vadeli ödeme güçlüğünü göz önünde bulundurduklarını ifade eden Umut Durbakayım, "Başlattığımız kampanya hem konut ihtiyacı olanların talebini hem de tasarruflarını riskli yatırım araçlarında değerlendirmek istemeyen yatırımcıları hedefliyor. Hatta bu kampanya, çok az birikimi olanlara, uzun vadeli tasarruf imkanı sunuyor" açıklamasını yaptı.



GENİŞ BALKON RAĞBET GÖRÜYOR
Pandemi nedeniyle geniş balkonlu ve homeofis tarzı dairelerin rağbet gördüğünü kaydeden Umut Durbakayım, şunları söyledi: "Günümüz modern şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarının karşılandığı projede, 'Salon Salomanje' kavramı yeniden canlanacak. Evora Denizli projesindeki birçok daire, fazladan ilave özel bir odaya sahip olacak. Özellikle yalı, köşk gibi büyük evlerde evin salonunda çift açılır doğramayla ayrılan yemek odası Evora Denizli ile yeniden hayat bulacak."

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