Lise mezunu olmayan emlakçı olamayacak

Son dakika haberine göre; Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor. Yetki belgesi olmayan artık emlakçılık yapamayacak. Lise mezunu olmayan da emlak işletmesi açamayacak.

Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yürürlüğe girdi. Artık emlak aracılık faaliyetleri sadece yetki belgesi alan işletmeler tarafından yapılabilecek. Belge dışında ayrıca eğitim ve staj şartları aranacak. Lise mezunu olmayan emlak işletmesi açamayacak. Emlak işletmelerinde taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak. Müteahhitler kendi adlarına kayıtlı taşınmazlar dışındaki yerlerin satış ve kiralamalarına aracılık edemeyecek.



YETKİSİZ İLAN YOK

Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, emlakçılar alım-satım veya kiralamasına yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan veremeyecek. İşletmeler taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilanlarında yetki belgesi numarasına ve iletişim bilgilerine yer vermek zorunda olacak.



18 YAŞINI DOLDURACAK

Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğünü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamayacak. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için diğer şartların yanı sıra, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması ve sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartları aranacak.



EN AZ 100 SAATLİK EĞİTİM

- Yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak.

- Belgesi bulunmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak.

- Yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması gerekecek.

- Mezuniyet durumuna göre en az 12 veya 6 ay emlak danışmanlığı yapılmış olacak.

- En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak.

- Emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ile faaliyet -gösterme yükümlülüğü olacak.

- Hizmet bedeli sınırı etkin şekilde denetlenecek.

- Taşınmaza ilişkin bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi ya da harita üzerinde taşınmazın yerinin hatalı işaretlenmesi gibi tüketicileri yanıltıcı hiçbir bilgiye yer verilemeyecek.

- Yetki belgesine ilişkin işlemlerin tamamı Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'nden gerçekleştirilecek.



KAYIT DIŞI ÖNLENECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, emlakçılık faaliyetlerinde kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla yeni önlemler alındığını açıkladı. Pekcan, geçen yıl 390 milyar lira değerinde 2.4 milyon gayrimenkul satışı yapıldığını belirterek, bunun yüzde 50'sinin emlak işletmeleri aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi. Pekcan, komisyon oranlarının sıkı denetleneceğini de anlattı.



