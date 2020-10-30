Coldwell Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar, son dönemde yeniden canlanmaya başlayan gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlarla hedef büyüttüklerini söyledi. Hem kurumlar hem de bireylere yönelik gayrimenkul danışmanlığı yaptıklarına dikkat çeken Acar, "Endüstriyel ve ticari yapılar, konut ve ofis gibi tüm ihtiyaçlara uygun portföyümüzle cevap verebiliyoruz. Uzman danışman ekibimizle birlikte İzmir genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇIK

Coldwell Banker gibi uluslararası bir firmayla yaptığımız güç birliği ile hizmet çıtamızı yükselttik. Ailemize yeni katılan arkadaşlarımız ile kadroyu genişlettik. Sektördeki önemli kurumsal inşaat projelerinin de çözüm ortağıyız" diye konuştu. Sektörün Haziran ayıyla birlikte bir canlanma yaşadığını ve bu canlanmanın artarak devam edeceğini de kaydeden Seyhun Acar şunları söyledi: "Yalnızca İzmir içi değil şehir dışından gelenler de konut talep ediyor. Şu dönemde özellikle bahçeli ve müstakil konutlar çok revaçta. Hem kiralık, hem de satılık olarak insanlar bu tarz konutlara yöneldi. Fiyatların birkaç milyon seviyelerine kadar çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle Çeşme gibi yazlık bölgelerdeki konutlar büyük ilgi görüyor. Kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle de insanların alım gücü yükseldi. Konuta olan güven endeksi de arttı. Birçok yatırımcı bir ev alıp kiraya vererek, 'kendi kendini ödesin' mantığıyla hareket ediyor. Eğer Eylül ayıyla birlikte üniversiteler de eğitime devam ederse 4-5 yıl burada okumak için gelecek öğrencilerin aileleri de korona nedeniyle onlara hem güvenlik hem de sağlık açısından ev almayı tercih edecektir."

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