Ekmas Mavişehir’de yaşam başladı

Yaşama, doğaya ve insana önem veren projeler mottosuyla yola çıkarak Ege Bölgesi'nde her geçen gün büyüyen Ekmas Yapı'nın Karşıyaka Mavişehir'de gerçekleştirdiği EKMAS Mavişehir Projesi'nde yaşam başladı. Ekmas Group bünyesinde faaliyet gösteren yapı şirketinin başarıyla tamamladığı 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinden oluşan 51 konutlu projeden konut sahibi olanlar evlerine kavuştu.



YÜZDE 15 İNDİRİM FIRSATI

Bölgedeki diğer projelere göre yüksek kira getirisi ve ayrıcalıklı bir hayat vaat eden konutlar, İzmir'de kaliteli yaşam için arayışta olan çok sayıda insanı kendine çekmeyi başardı. 82 ile 239 metrekare arasında büyüklükleri değişen dairelerden 3+1 olanları kısa sürede tükenirken, peşin fiyatına yüzde 15 indirim fırsatıyla az sayıda kalan konutların satışları da devam ediyor. Diğer yandan projede yer alan ticari alanlarda da önemli markalar bir bir faaliyete geçiyor. Firmanın sağladığı yüksek standardın yanı sıra saunadan karaoke odasına, sinemadan spor salonuna kadar çeşitli seçeneklerin yer aldığı sosyal alanlar, İzmirlilerde geniş ilgi uyandırıyor.



'YAŞAM TARZI SUNUYORUZ'

EKMAS Mavişehir Projesi ile İzmirliye ev değil yaşam tarzı sunduklarını belirten Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni projeler için şimdiden somut adımlar attıklarını kaydetti. En başından bu yana söz konusu proje ile insanlara dört duvar değil kaliteli bir yaşam tarzı sunduklarını vurgulayan Ekmekçioğlu, "İzmir'deki insanların hak ettiği bir yaşam tarzı, prestij ve konfor var. Biz yaptığımız diğer projelerde olduğu gibi Mavişehir'de de bunu sağlamak için çalıştık. Kısa sürede diğer konutların da sahipleriyle buluşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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