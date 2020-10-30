İzmir'de nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçeler arasında, 2020 ağustos ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Ağustos ayında Buca'da bin 403 konut satılırken, Buca'yı bin 171 konut satışı ile Karşıyaka, 908 konut satışı ile Çiğli, 799 konut satışı ile Karabağlar, 746 konut satışı ile Torbalı, 708 konut satışı ile Menemen, 657 konut satışı ile Bornova, 556 konut satışı ile Bayraklı ve 550 konut satışı ile Konak takip etti.

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