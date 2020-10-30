Folkart yatırım atağında

Folkart Yapı, yatırımlarını hızla sürdürüyor. İzmir'in kalbinde, Körfezin tam karşısında yükselmeye başlayan Folkart Vega projesinin yoğun ilgi görmesi üzerine; şirket VEGA'nın yanındaki araziyi de satın aldı. Folkart, bu arazide VEGA projesine uyumlu yeni bir konut projesi için düğmeye bastı, mimari ofisleri devreye soktu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart VEGA'ya gösterilen yoğun ilgi için de teşekkür etti.



TÜRKİYE'DE ÖNCÜ

İzmir'de inşa ettiği 'yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çevreci yaşam alanları' ve ciro performansı ile Türkiye'de sektörünün öncü, lider firması olma özelliği kazanan Folkart, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Folkart, VEGA projesinin yanındaki araziyi de satın aldı. İzmir'in kalbinde 400 milyon liralık yatırım ile, yepyeni bir konut projesine daha imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ünlü mimarlık ofisleri, proje için çalışmaya başladı.



VEGA'YA YOĞUN İLGİ

Folkart'ın yeni projesi, İzmir Yeni Kent Merkezi'nin Liman arkası konumundaki Folkart Vega'nın hemen yanındaki alanda inşa edilecek. Folkart VEGA'nın yüzde 85'inin satılmış olması, İzmir ve Türkiye'den yoğun ilgi görmesi, şirketi VEGA yanındaki araziyi de satın almaya teşvik etti. VEGA'ya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle; İzmirliler'e ve Türkiye'ye teşekkür eden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak; Türkiye'nin en iyi mimarlık ofislerinin, yeni proje için çalışmaya başladıklarını bildirdi. Mesut Sancak, "Yeni projemiz, yine komşusu su Folkart VEGA ile estetik uyum sağlayacak bir anlayışla, çevreci yaşam alanlarının öne çıktığı bir yaklaşım eşliğinde, İzmir'e çok yakışacak bir proje olacak. Çok değerli mimarlık ofisleri, şimdiden proje için çalışmaya başladı" dedi.

YATIRIMCI KAZANIYOR

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart'ın tüm yeni projelerinde yatırımcılar için de; huzurlu, güvenli, kazançlı bir gelecek vadettiğini vurguladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye İtibar Akademisi tarafından, ülkemizin en itibarlı markalarından biri seçilen Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak; şirketlerinin yatırım atağının süreceğini, önümüzdeki dönemde, yeni sürprizlere hazırlandıklarını belirtti. İnşaat maliyetlerindeki ciddi artışa rağmen, İzmir'in merkezindeki Folkart'ın Vega projesinde de, hala avantajlı fiyatlar ile son satışlar sürüyor.

2021 SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Adını Lir takım yıldızındaki en parlak yıldızdan alan Folkart Vega, Alsancak ile Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında, 843 konut ile 53 ticari alandan oluşuyor. Projenin teslim tarihinin 2021 yılının sonu olduğu bildirildi. Özel bir yeni teknoloji içeren, temel ve zemin çalışmasından sonra, hızla yükselmeye başlayan VEGA Projesi, her noktasından panoramik körfez manzarasına sahip bir yaklaşımla hayata geçiyor. Yenilikçi bir mimari anlayışla tasarlanan, peyzaj alanlarıyla öne çıkan çevreci proje, denizi kucaklayacak şekilde konumlandırıldı. Şehrin ana akslarına çok yakın, Alsancak'ın yanı başında yer alan VEGA Projesi, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde açılan İzmir'in en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan, Medicana International Hospital'in de hemen yanında bulunuyor. Folkart'ın, VEGA'nın yan komşusu olacak yeni projesi de, benzeri özellikler taşıyacak.