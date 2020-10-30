Kadınlar yeni ev isterken erkekler tadilattan yana

Emlak sektörüne yönelik gerçekleştirilen bir araştırmaya göre evini yenileme sürecinde kadınlar yeni ev almayı tercih ederken, erkekler ise geniş çaplı tadilatı tercih ediyor. Konut kredisi faiz oranlarına ilişkin kampanyalar yeni konut alımlarında oranları artırdı. Tarihi konut kredisi kampanyaları ile on binlerce vatandaş yeni ev sahibi olurken bu süreçte gözden kaçan bir diğer veri ise tadilat alanında oldu.



KENTSEL DÖNÜŞÜM YÜZDE

13 "Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi" adlı bir araştırma sonucunda konut alımları için başvuruda bulunan vatandaşlara yönelik analiz yapıldı. Bu araştırma kapsamında İstanbul'da ortalama hane geliri 7 bin 300 TL olarak belirlendi. Yine aynı araştırmada konut alımlarında ortalama yaş talebi ise 37 olarak ortaya açıktı. Önümüzdeki dönemlerde evini yenilemek isteyenler için yapılan araştırmalara dair uzmanlar, evlerini yenilemek isteyen vatandaşların yüzde 37'sinin bu düşüncesini yeni bir ev alarak gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Yeni ev almak yerine kendi evinde geniş kapsamlı bir tadilat yapmayı isteyenlerin oranı ise yüzde 50 olarak açıklandı. Bu iki sonucun dışında kalan yüzde 13'lük bölüm ise kentsel dönüşüm projelerini bekliyorlar. Konut alımlarına ilişkin araştırma sonuçlarına bakıldığında ise yeni konut alımlarında kadınların taleplerinin gerçekleştiği görüldü. Özellikle konut alımlarında veya tadilat işlemlerinde en son karar verme noktasında kadınlar daha çok ön planda oluyor. Cevaplar kadın erkek ayrımında incelendiğinde, satın alma planı yapan kesimin yüzde 85'ini kadınlar oluştururken, bu rakamın tadilat planlayanlarda yüzde 55'e gerilediği görülüyor.



KONUT ALIMLARINDA EN ÖNEMLi iKi YER MUTFAK VE BANYO

Uzmanlar konut alımlarında vatandaşların en çok mutfak ve banyoya dikkat ettiğini belirtiyor. Yeni konut alımının karar alma aşamasında en fazla önem verilen ilk dört kriterin; mutfak, banyo, vestiyer ve gardıroptaki işlevsellik ile estetik oluyor. Öte yandan; depreme dayanıklılık, lokasyon ve balkon kriterlerinin de konut alımında vatandaşların özellikle üstünde durduğu kriterler olarak karşımıza çıkıyor.