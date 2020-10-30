Konut üreticilerinin gözü Kuşadası’nda

Kuşadası Türkiye'nin yaşanabilir kentleri arasında adını üst sıralara yazdırdı. Avrupa'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Kuşadası'nın adı Türkiye'nin yaşanabilir kentleri arasında hızla yükseldi. Kuşadası'nın yeniden marka bir turizm kenti haline gelmesi, parasını değerlendirmek isteyen yabancı yatırımcıyı da ilçeye çekti. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde yaşayanlar Kuşadası'ndan villa, ev ve nitelikli konut almak için sıraya girdi.



İÇ TURİZMDE İLK TERCİH

1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Kuşadası, yazlıkçıların da yaşamak ve yatırım yapmak için ikinci adresi oldu. YAZ dönemini geçirmek için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden ilçeye gelen tatilciler de geri dönmedi.



Kuşadası'nın nüfusu 117 binden 424 bine kadar çıktı. Durum böyle olunca marka inşaat firmaları ibresini Kuşadası'na çevirdi. İlçenin yeşili koruyan, doğa dostu projelerle ön plana çıkan konut üreticilerinden büyük ilgi görmesi, arsaların da değerlenmesini sağladı. Özellikle Ege, Değirmendere, Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri nitelikli konut yapımının favori bölgeleri oldu.

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